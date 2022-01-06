Названы факторы, повышающие риск заболеть коронавирусом

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Продолжительное употребление алкоголя, смена климата и прием ибупрофена повышают риски заболеть коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, алкоголь способен подавлять действие иммунитета. Во время длительных новогодних праздников многие люди позволяют себе ежедневное употребление горячительных напитков.

— Это создает локализованный момент иммуносупрессии, — отметила специалист.

Биолог уточнила, что подавляющее влияние спиртных напитков на иммунную систему напрямую связано с метаболизмом человека. Она рассказала, что одна и та же доза алкоголя может быть для одного вполне приемлемой, тогда как для другого «служить сильной иммуносупрессией».

Профессор обратила внимание, что больше чем алкоголь на иммунитет человека может оказать влияние резкая смена климата. В качестве примера она привела, когда жители Москвы и Петербурга отправляются на новогодние праздники в Египет или на юг России.

Также Баранова отметила негативное влияние на иммунную систему употребление ибупрофена.

— Ибупрофен, который от головы пьют с похмелья, тоже подавляет иммунитет. Несильно, но в сумме с предыдущими двумя факторами эффект получается вполне ощутимый, — приводит слова биолога «Москва 24».

Профессор добавила, что распространение новой мутации коронавирусной инфекции «омикрон» повышает риски подхватить вирус в салоне самолета, так как этот штамм производит больше частиц в единицу времени, чем «дельта».

До этого Анча Баранова заявила, что больше всего подвержены риску заболевания COVID-19 люди со второй и четвертой группой крови.