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Названы наиболее уязвимые для коронавируса группы крови

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Названы наиболее уязвимые для коронавируса группы крови
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Больше всего подвержены риску заболевания COVID-19 люди со второй и четвертой группой крови. Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По ее словам, каждой группе крови характерен определенный молекулярный состав. Так, наличие антигена А свойственно первой и третьей группам крови. Этот антиген влияет на уязвимость организма для коронавируса.

— У крови людей с разными группами не совсем одинаковый молекулярный состав. И в первой, и в третьей группе есть антитела на антиген А, который имеет небольшое сходство с коронавирусным антигеном, — цитирует биолога «Лента.ру».

Специалист также отметила, что человек, в крови которого есть антиген А, менее подвержен заболеваемости COVID-19, так как его антитела «приглушают симптомы» вируса.

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что переохлаждение стимулирует размножение патогенов и делает организм человека более подверженным разного рода заболеваниям, в том числе COVID-19.

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