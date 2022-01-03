Гинцбург рассказал о влиянии переохлаждения на заболевание COVID-19

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Переохлаждение стимулирует размножение патогенов и делает организм человека более подверженным разного рода заболеваниям, в том числе COVID-19. Об этом в понедельник, 3 января, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, переохлаждение — стресс для организма. Подобное состояние способствует размножению патогенных микроорганизмов, а организм человека становится более чувствительным к внутренним и внешним патогенам.

— Если человек не в состоянии стресса, то он гораздо большее количество патогенов с помощью врожденного иммунитета может переносить без последствий, а когда человек переохлаждается, то система интерферона и прочих врожденных механизмов иммунитета ослабевает, — цитирует специалиста ТАСС.

Гинцбург отметил, что в состоянии переохлаждения даже нормальная концентрация патогенов может развить инфекционный процесс. Последний может проявиться в виде простуды, насморка и различных инфекционных заболеваний.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили, что организм ребенка может давать различные реакции на коронавирусную инфекцию. Так, например, помимо респираторных симптомов, у несовершеннолетних могут наблюдаться «ковидные пальцы». Данное осложнение напоминает обморожение.

2 января директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин сказал, что развитие климатического явления, которое называется Ла-Нинья, может сделать 2022-й год очень холодным годом.