Наталья Сергунина рассказала о бесплатных образовательных программах для московских предпринимателей

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках реализации проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ) свыше 200 успешных бизнесменов и опытных экспертов поделились профессиональным опытом с начинающими предпринимателями за 2021 год. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в четверг, 6 января.

Она отметила, что специалисты объяснили новичкам, как открыть свое дело и эффективно развивать его.

— В среднем МБМ ежемесячно проводит 110 обучающих онлайн- и офлайн-мероприятий, посвященных разным прикладным вопросам. Занятия ведут активные участники рынка — основатели успешных стартапов, представители крупных корпораций, профильные эксперты и инвесторы, — заявила заммэра.

Сергунина добавила, что отбор экспертов осуществляется на основе нескольких строгих правил. Они должны обладать полезными для начинающих бизнесменов знаниями и навыками, а также иметь релевантные компетенции и опыт.

Одним из спикеров МБМ является генеральный директор международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов. В период пандемии коронавируса он улучшил показатели своего дела, а сейчас делится этим опытом с коллегами.

— В первую очередь я призываю слушателей активнее тестировать любые идеи и гипотезы — это позволяет как можно раньше определить направление, в котором нужно двигаться. В бизнесе важно пробовать новое и экспериментировать. Все, о чем я говорю, наработано практическим опытом и подкреплено конкретными кейсами. Я рассказываю реальные истории, доношу их понятным языком до тех, кто всегда хотел открыть бизнес, но боялся это сделать, — заключил бизнесмен.

Во вторник, 4 января, стало известно, что на портале поставщиков зарегистрировались свыше 250 тысяч пользователей, 45 тысяч из них завели свои учетные записи в 2021 году.