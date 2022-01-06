Ясновидящая Кажетта назвала пять самых ленивых знаков зодиака

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Ясновидящая и финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала, представителей каких знаков зодиака можно назвать настоящими лентяями.

Несмотря на то, что Тельцы часто отличаются деятельностью и готовы трудиться круглосуточно для достижения финансового успеха, при выходе на новый уровень комфорта все черты их характера может победить лень. Они могут и вовсе забросить работу, чтобы наслаждаться жизнью и никуда не спешить.

Представители созвездия Рака обычно неторопливы. На их продуктивность влияет физическое и эмоциональное состояние. Порой они могут оттягивать решение сложных задач до последнего. Активному отдыху и прогулкам на свежем воздухе они предпочитают домашний уют, откуда стараются лишний раз не выбираться.

Львы славятся своей любовью к комфорту. Они предпочитают переложить свои обязанности на подчиненных и коллег. Часто за свою лень они подвергаются критике. Однако бросить работу они не торопятся, так как нуждаются в доходах, которые будут тратить на развлечения.

Стрельцов нельзя записать в отъявленные лентяи. Они способны следовать графику и умеют завершать дела в срок. Однако решению рабочих вопросов представители этого знака часто предпочитают личные дела и хобби, из-за чего их часто недолюбливают коллеги и начальство.

Водолеи обладают страстной натурой, которой претит обыденность и рутина. Скучные дела они будут откладывать до последнего. Они могут даже отказаться их выполнять, придумав оправдание собственной лени. Представители этого знака не готовы пожертвовать комфортом даже, чтобы встретиться со старым другом, пишет Lisa.ru.

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