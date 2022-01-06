Астрологи назвали топ-5 знаков зодиака с богатырским здоровьем

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Астрологи считают, что порой на иммунитет влияет сочетание небесных светил при рождении. Исходя из этого, они назвали пять знаков зодиака, которым не страшны никакие инфекции.

Представители знака Тельца известны способностью притягивать к себе деньги. Также можно только позавидовать их здоровью. Даже в сезон простудных заболеваний они чувствуют себя хорошо. Да, у них крепкий иммунитет, но порой болеют и Тельцы. Однако они не дают себе слабину, так что посторонние могут даже не заметить их плохого самочувствия.

Близнецы любят общение и движение — тут не до «отдыха» в постели с температурой и насморком. У них крепкое здоровье, а к врачам они идут только в крайнем случае. Благо, что и помощь специалиста требуется им очень редко. Они самые настоящие победители генетической лотереи.

В отличие от Тельцов, у рожденных под знаком Девы нет «бонуса» в виде сильного иммунитета. Но привычка просчитывать всю свою жизнь на годы вперед помогает им оставаться здоровыми. Регулярные обследования и обращение к специалистам в случае малейшей угрозы позволяет избежать серьезных заболеваний.

Представители знака Скорпиона не только страстные и упрямые люди — они еще и сильны духом. Со стороны кажется, что у них всегда все хорошо, а болезни обходят их стороной. Это не так — иммунитет у них такой же, как у всех. Просто в случае болезни, даже серьезной, они бросают силы на то, чтобы быстрее встать на ноги. Вместо переживаний по поводу своего самочувствия Скорпионы посвящают себя излечению, так что обычные простуды легко переносят на ногах.

Рыбы не дают себе спуска, а болезням — малейшего шанса. Они следят за здоровьем, ухаживают за собой, принимают полезные добавки и витамины. Всегда одеваются по погоде, ведут здоровый образ жизни, избегают переедания и стараются больше спать. Стрессы и болезни обходят большинство из них стороной, так как они превращают свой организм в настоящую крепость, сообщает Пятый канал.

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