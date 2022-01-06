Москва заняла третье место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности

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Российская столица вошла в тройку лидеров среди городов мира по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) в 2020 году, уступив лишь Нью-Йорку и Токио. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столице удалось успешно преодолеть пандемийный 2020 год. Владимир Ефимов привел в пример результаты исследований Oxford Economics, согласно которым падение ВВП по ППС к 2019 году для Москвы составило лишь 2,1 процента.

— Это позволило обойти в итоговом рейтинге Лос-Анджелес, отодвинув его на четвертую строчку с показателем 3,6 процента. Стоит отметить, что по этому же критерию экономика Лондона просела на 9,2 процента, Парижа — на 7,5 процента, Нью-Йорка — на 4,8 процента, — рассказал заммэра.

Он отметил, что в ушедшем году объем ВВП по ППС столицы составил 1,032 триллиона долларов. Минимизировать потери Москве удалось благодаря эффективным мерам поддержки бизнеса и производства. Экономическая политика столичных властей обеспечила городу стабильный рост в последнее десять лет и позволила опередить многие признанные финансовые центры мира.

ППС обозначает соотношение валют разных государств, которое основано на ценах на одни и те же товары и применяется для международных сопоставлений в экономике, пишет официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов завил, что несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию за девять месяцев вырос на 178,2 процента.