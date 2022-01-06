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Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Два человека погибли в аварии на территории Новой Москвы утром в четверг, 6 января. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

ДТП случилось на 77-м километре Варшавского шоссе, в районе поселения Роговского. Водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Пежо Боксер».

В результате погибли водитель и пассажир «Лады», добавили в ведомстве. Специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось об аварии, которая произошла на трассе М4 «Дон» под Тулой. Там столкнулись около 60 автомобилей, в результате пострадали 17 человек, среди них пятеро детей.

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