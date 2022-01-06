Австралия отложила депортацию сербского теннисиста Джоковича

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Австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена Новака Джоковича, виза которого ранее была аннулирована. Об этом сообщает пограничная служба Австралии со ссылкой на правительственного адвоката Кристофера Трана.

Ранее австралийские пограничники сообщили, что виза Джоковича была аннулирована. Позже адвокаты сербского теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд.

Заседание состоялось в четверг, 6 января. В ходе его Кристофер Тран заявил, что власти не намерены депортировать серба до новых слушаний, которые назначены на понедельник.

Новак Джокович прибыл в Австралию, чтобы принять участие в Australian Open, который начнется 17 января в Мельбурне. По прибытии спортсмену не удалось пройти паспортный контроль из-за ошибки в документах на визу. Участник команды Джоковича, ответственный за сбор документов, выбрал тип визы, который невозможно получить с медотводом от вакцинации от коронавирусной инфекции. Ошибку обнаружили при пересечении границы Австралии. В итоге теннисиста поместили в комнату под охраной полиции, где он находился в течение многих часов. Позже пограничная служба Австралии (ABF) заявила, что визу Джоковича аннулировали и ему придется покинуть страну, пишет РИА Новости.

В ноябре Новак Джокович получил приз первой ракетки мира по итогам сезона 2021 года.