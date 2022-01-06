Священники рассказали, как правильно провести сочельник и Рождество

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Священники Русской православной церкви объяснили смысл праздника Рождество для христиан и рассказали, как следует провести его и день накануне, который получил название сочельник.

Ректор Тульской православной классической гимназии протоиерей Лев Махно отметил, что сочельник является последним днем поста, который предваряет один из главных христианских праздников.

— 6 и 7 января уже после ночной службы мы приходим домой и разговляемся. В сочельник никаких стирок, уборок. До сочельника люди прибираются и приходят в этот день причащаться, — рассказал он, уточнив, что второе причастие совершается уже на праздничной литургии.

Настоятель столичного храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Маросейке протоиерей Федор Бородин в свою очередь пояснил, как правильно провести день до Рождества. По его словам, в сочельник следует соблюдать наиболее строгий пост. В это время христиане погружаются в молитву, отказавшись от развлечений. Утром в храме служится длинная красивая служба.

При этом священник отметил, что посещение храма — не главное. Обязательным в праздник является чтение Евангелие и молитва.

— Праздник в том, что бог человека любит настолько, что идет на крестную смерть. Мы с возрастом понимаем, что наше главное сокровище на Земле — это люди, которые тебя любят. Их обычно немного, а тут мы еще узнаем, что мы богом любимы, — цитирует Бородина Ura.ru.

До этого сообщалось, что в Москве в Рождественскую ночь работу 166 маршрутов наземного транспорта продлят до 03:30.