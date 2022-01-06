Россиянам рассказали, как выгодно купить билет на поезд в 2022 году

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В 2022 году россияне по-прежнему смогут сэкономить на поездках в поездах дальнего следования при помощи специальных предложений. О том, какие из них сейчас действуют и как ими воспользоваться, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

— АО «ФПК» является социально ориентированной компанией и предоставляет пассажирам на всей территории России выгодные варианты для покупки билетов. Для пассажиров действуют различные предложения: к примеру, специальные цены на проезд детей, маломобильных пассажиров, — сообщили в пресс-службе.

Компания инициирует различные предложения для популяризации семейных путешествий. Так, в летний период действовала акция «Большая семья», которая позволяла семьям с тремя и более детьми, которые являются участниками программы лояльности «РЖД Бонус», приобретать билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20 процентов.

На билеты в купейные вагоны, вагоны СВ и скоростные поезда в большинстве случаев действует система динамического ценообразования, отметили в пресс-службе.

— Система предусматривает, что стоимость билетов на поезд не фиксирована, а может изменяться в зависимости от различных факторов. Одним из ключевых факторов является дата покупки билета: чем раньше пассажир оформляет проездной документ, тем ниже стоимость. Соответственно, по мере заполнения поезда и приближения к дате отправления тарифы изменяются в большую сторону, — рассказали в ФПК.

Кроме того, пассажиры могут рассматривать специальные предложения для плацкартных вагонов и вагонов с местами для сидения.

Периодически инициируются различные акции, приуроченные к праздникам или сезонам. Практику применения маркетинговых акций планируется продолжить и в 2022 году, обо всех акциях можно узнать на официальном сайте и в кассах, отметили в ФПК.