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Ремонт дома 1943 года постройки завершили в центре Москвы

Виктория Сикерина

Город
Ремонт дома 1943 года постройки завершили в центре Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 8 Карта всех событий

Капитальный ремонт завершился в семиэтажном жилом доме 1943 года постройки на Фрунзенской набережной в центре столицы. Об этом сообщили в четверг, 6 января.

В ходе работ специалисты заменили колонны, восстановили рустовку и исторические элементы декора, а также обновили системы водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения.

Помимо этого, ремонтники очистили крышу от части керамзитного слоя, который создавал дополнительную нагрузку на кровлю. Здесь установили минераловатные плиты, способные регулировать температурный режим.

Подвалы здания также отремонтировали: выложили новую плитку и обновили гидроизоляцию, пишет официальный сайт мэра Москвы.

За минувшие 10 лет специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве. При этом за 2021 год реставраторы завершили работы над более чем 170 артефактами. Таким образом, с 2010 года в столице почти в семь раз снизилось количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Доля облагороженных объектов культуры увеличилась с 66 до 95,4 процента.

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