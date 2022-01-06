«Беснуются бабки»: Гузеева защитила Глюкозу от злостной критики по поводу фигуры

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певицу Глюкозу часто критикуют за чрезмерно откровенные фотографии в социальных сетях. Российская артистка Лариса Гузеева решила защитить коллегу по шоу-бизнесу, которая на днях посетила съемки программы «Давай поженимся» в качестве звездной свахи.

По словам Гузеевой, фигура Чистяковой-Ионовой — повод для восхищения и уважения, а не для негативной реакции.

— Я обожаю читать под публикациями Наташи, как беснуются бабки и тетки. Когда она просто абсолютно совершенное совершенство! Видно, что человек столько работает, имея двоих детей, над своим телом, — иронично заявила ведущая передачи.

Сама Глюкоза, по-видимому, уже привыкла к злостным комментариям. Так, например, под одной из недавних публикаций комментаторы назвали ее озабоченной и пошлой.

На днях телеведущая и певица Ольга Бузова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала кадры, на которых продефилировала в красном асимметричном платье, полностью оголив ноги. Многие фолловеры не оценили наряда певицы и отметили, что он слишком откровенный.