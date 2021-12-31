«Платье — колхоз»: откровенный наряд Бузовой раскритиковали в Сети

Фото: instagram/buzova86

Певица и телеведущая Ольга Бузова постоянно много трудится. Ночью в пятницу, 31 декабря, она сообщила подписчикам, что только закончила работать.

На своей странице в соцсети Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых продефилировала в красном асимметричном платье, полностью оголив ноги.

— Уверенной походкой иду навстречу к 2022. Тигр — мой год, — написала Бузова.

Но многие фолловеры не оценили наряд певицы и отметили, что он слишком откровенный.

«По-моему, сильно перед короткий»; «Трусы видно»; «Ну так себе, красный — не твое»; «Платье — колхоз», — написали пользователи.

Также нашлись и преданные фанаты Бузовой, которым понравилось платье звезды — они одарили ее комплиментами.

«Красотка наша, Оля рулит»; «Оля, ты классная»; «Супер», — оставили комментарии подписчики.

Диетолог дала совет мечтающей забеременеть Бузовой. Певице и телеведущей следует набрать вес, чтобы благоприятно выносить ребенка в будущем. Об этом заявила врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко.