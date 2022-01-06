Правительство Австралии объяснило решение аннулировать визу теннисиста Джоковича

Фото: Instagram / Новак Джокович

Предоставленный сербским теннисистом Новаком Джоковичем медицинский отвод стал недостаточным поводом для отказа от вакцинации от коронавируса, из-за чего было принято решение аннулировать визу спортсмена. Такое мнение выразил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в четверг, 6 января.

Уточняется, что первая ракетка мира прибыла в страну для участия в чемпионате Australian Open.

— Австралия имеет суверенные границы и четкие правила, которые не являются дискриминационными. Это связано со справедливым и разумным применением законов Австралии о защите границ, — заявил местный политик.

По словам Моррисона, непреклонная пограничная политика играет решающую роль для всей Австралии.

— У нас по-прежнему один из самых низких показателей смертности от коронавируса в мире, и мы продолжаем проявлять бдительность, — цитирует его телеканал «Матч».

До этого стало известно, что австралийские власти приняли решение отложить депортацию сербского спортсмена Новака Джоковича. Накануне пограничники Австралии сообщили, что виза Джоковича была аннулирована. Позже адвокаты сербского теннисиста подали апелляционную жалобу в федеральный суд.

Заседание состоялось в четверг, 6 января. В ходе его Кристофер Тран заявил, что власти не намерены депортировать серба до новых слушаний, которые назначены на понедельник.