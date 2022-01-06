Анастасия Ракова рассказала о достижениях Москвы в цифровизации социальной сферы

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Москва является одним из мировых лидеров по внедрению технологий в социальную сферу, что создает принципиально новый стандарт качества жизни в городе. Так, за 2021 год многие столичные цифровые проекты отметили престижными наградами и премиями. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 6 января.

Она подчеркнула, что званий удостоились Московская электронная школа и мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

— Наши инновации в здравоохранении помогают жителям следить за своим здоровьем и облегчают жизнь профессиональному сообществу, освобождая медиков от ненужных действий и позволяя больше времени уделить пациентам. Внедрять новые решения для врачей и пациентов нам позволяет единая цифровая платформа московского здравоохранения. А благодаря МЭШ мы интегрируем в учебный процесс новые современные подходы и можем не останавливать обучение в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, — заявила заммэра.

Ракова добавила, что цифровизация поспособствовала развитию электронных документов. Теперь, например, школьнику не нужно приносить учителю бумажный вариант медицинской справки. Все сведения образовательное учреждение получает автоматически.

— Мы очень рады, что наши проекты были отмечены престижными премиями, в том числе международными, — цитирует ее слова официальный сайт мэра Москвы.

На днях Анастасия Ракова сообщила, что минувший год для московского образования оказался успешным, несмотря на пандемию. Непрерывность образования помогли обеспечить сервисы Московской электронной школы (МЭШ).