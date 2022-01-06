Суд арестовал подозреваемую в убийстве своей десятимесячной дочери в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Гаврино Карта всех событий

В подмосковном городском округе Павловский Посад арестовали женщину, которая подозревается в убийстве своей десятимесячной дочери. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области в четверг, 6 января.

В ведомстве отметили, что подозреваемой вменяют уголовную статью «Убийство».

— По ходатайству следователя следственного отдела по Павловскому Посаду ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 34-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве 10-месячной дочери, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении на официальном сайте ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Днем 4 января в деревне Гаврино подозреваемая вышла на прогулку вместе со своим ребенком. Во время прогулки женщина, предположительно, задушила свою 10-месячную дочь, а затем закопала ее в снегу в лесном массиве поблизости. Вечером того же дня тело девочки удалось обнаружить. Ее мать задержали, на допросе женщина признала свою вину. Затем в отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».