Женщина задушила и закопала в снегу свою десятимесячную дочь в Подмосковье

Фото: СК РФ

В Подмосковье следователи задержали 34-летнюю местную жительницу, ее подозревают в убийстве собственной дочери. Об этом в среду, 5 января, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, днем 4 января в деревне Гаврино (городской округ Павловский Посад — прим. «ВМ») подозреваемая вышла на прогулку вместе со своим ребенком. Во время прогулки женщина, предположительно, задушила свою 10-месячную дочь, а затем закопала ее тело в снегу в лесном массиве поблизости.

Спустя некоторое время родственница женщины, обеспокоенная ее отсутствием, обратилась в полицию. Вечером того же дня тело девочки удалось обнаружить. Ее мать задержали, на допросе женщина признала свою вину. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В прокуратуре по Московской области «ВМ» сообщили, что ход расследования дела поставлен на контроль.

— Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства матерью своей 10-месячной дочери, — заключила собеседница «ВМ».

Еще одно убийство ребенка произошло 4 января в Костроме. Жертвой преступления стала пятилетняя девочка. Она вышла на прогулку, ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позже тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий города.