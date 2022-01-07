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Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии

Виктория Храменкова

Происшествия
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
Фото: Минобороны РФ

В четверг, 6 января, в Благовещенском районе Башкирии частный самолет совершил жесткую посадку. На данный момент уточняется информация о пострадавших в результате случившегося. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

— По предварительным данным, частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — село Павловка. На борту находилось три человека. Вертолет совершил жесткую посадку в 4 километрах от населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан, — следует из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

На место инцидента выехали спасатели, транспортный прокурор и следователи.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб. Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался.

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