Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жесткая посадка вертолета в Башкирии унесла жизнь одного человека

Виктория Храменкова

Происшествия
Жесткая посадка вертолета в Башкирии унесла жизнь одного человека
Фото: Минобороны РФ

При жесткой посадке частного вертолета вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Башкирии погиб один человек, а двое получили травмы. Об этом в пятницу, 7 января, сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Также известно, что на данный момент удалось наладить связь с пилотом вертолета.

— 6 января около 23:20 вертолет марки AS350, бортовой номер RA-07219, совершил жесткую посадку вблизи населенного пункта Карагайкуль в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Частный вертолет совершал полет по маршруту Уфа — села Павловка. На борту находились три человека, два из них травмированы, один погиб, — сообщили в СК.

Кроме этого, следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего, передает ТАСС.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб. Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался.

Читайте также:
Вертолеты жесткая посадка Республика Башкортостан (Башкирия)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте