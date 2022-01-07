Назван напиток, разжижающий кровь и улучшающий работу мозга

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Улучшить работу мозга и снизить вероятность образования тромбов помогает какао. Этот напиток, в отличие от кофе, не имеет серьезных побочных эффектов и не вызывает привыкания. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, какао — напиток, богатый антиоксидантами.

— Как правило, какао делают из какао-порошка. То есть после того как отделяется масло, остается жмых какао. Но все равно, невзирая на то, что там практически нет масла, там остаются антиоксиданты, остаются полифенолы. Тот же ресвератрол, почти такой же, как в красном вине и винограде. Он активирует гормоны молодости, — рассказала собеседница «ВМ».

Как отметила Соломатина, в какао содержится магний, необходимый для множества реакций в организме. В частности, основные: расслабление сосудистой стенки, понижение давления, формирование костной ткани. Кроме того, магний оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект, подчеркнула диетолог.

Какао очень хорошо разжижает кровь и тем самым препятствует образованию тромбов, заметила Соломатина.

— Соответственно, какао улучшает работу сердечно-сосудистой системы и помогает в профилактике инсультов, инфарктов за счет того, что антиоксиданты не дают окисляться липопротеинам низкой плотности, поэтому препятствуют образованию атеросклеротических бляшек. Также этот напиток улучшает реологию (текучесть) крови, магний понижает давление. И все это создает благоприятные условия для нормальной работы сердечно-сосудистой системы, — заметила эксперт.

Собеседница «ВМ» обратила внимание на то, что какао можно отнести к афродизиакам: этот напиток очень хорошо тонизирует, но не «берет взаймы» энергию, как кофе. По словам Соломатиной, при употреблении кофе возникает привыкание к кофеину, чего не происходит в случае с какао.

Эксперт заметила, что какао улучшает кровоток, благодаря чему нормализуются связанные с этим процессы.

— Улучшаются работа головного мозга, сообразительность, кислород с питательными веществами быстрее устремляется к нейронам. Так что какао успокаивает и тонизирует, но фактически не имеет никаких побочных эффектов, — резюмировала диетолог.