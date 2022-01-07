Россиянам порекомендовали отложить покупку нового автомобиля

Фото: Pixabay

Дефицит машин на рынке привел к значительному росту цен. Покупать автомобиль в этих условиях стоит только в том случае, если он действительно нужен, во всех остальных ситуациях рациональнее дождаться нормализации положения. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

По его словам, приобретать новую машину в условиях дефицита стоит только при крайней необходимости.

— Если автомобиль по каким-то причинам очень нужен (других вариантов нет, другого автомобиля нет или, к примеру, бизнес развивается и нужно увеличить парк), то тогда купить можно. Но если есть возможность подождать — лучше подождать, — посоветовал эксперт.

Специалист отметил, что прогнозы экспертов относительно ситуации на рынке разнятся. По некоторым оценкам, стабилизация наступит в середине года и спекулятивные наценки начнут сходить на нет, по другим — ждать придется еще год–полтора.

Как заметил собеседник «ВМ», вопрос с нехваткой автомобилей рано или поздно исчезнет, однако пока этому мешают различные факторы.

— Дефицит сходит на нет потихоньку с прошлого года, потому что дефицит полупроводников потихоньку снижается, появляются другие факторы — вроде нехватки магния. До сих пор не решены все вопросы с логистикой и поставками деталей, возникшие из-за пандемии и нарушения всех логистических процессов, включая контейнеровоз, который в марте в Суэцком канале застрял. Есть мнение, что до сих пор полностью последствия той ситуации не устранены, — рассказал эксперт.

Дилерам и производителям сложившаяся ситуация в какой-то степени выгодна: они могут зарабатывать больше, прикладывая меньшие усилий, заметил Гудков. Решить проблему им выгодно только с точки зрения повышения объемов продаж. По мнению специалиста, первыми начнут дешеветь массовые марки, поскольку их стоимость больше зависит от количества проданных автомобилей, а дольше всего высокие цены сохранятся в сегменте премиум-класса.

При этом производители могут поднять рекомендованные розничные цены, отметил эксперт.

— Не исключаю, что как минимум в первой половине года цены продолжат повышаться быстрее, чем инфляция, потому что за прошлый год на некоторые марки цены выросли на 20–25 процентов, что существенно больше даже неофициальной инфляции. Есть шанс, что тенденция сохранится: производители хотят урвать часть тех дополнительных доходов, которые сейчас получают дилеры за счет спекуляции с наценками и так называемым допоборудованием, — заключил собеседник «ВМ».