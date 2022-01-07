Наталья Сергунина подвела итоги работы московского «Технограда» за 2021 год

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Порядка 360 тысяч человек приняли участие в образовательных курсах столичного «Технограда» на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в 2021 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 7 января.

Она отметила, что за прошлый год в учреждении прошли 5,5 тысячи учебных мероприятий.

Так, например, около 60 курсов и занятий профцентра МСП стали одними из самых популярных у москвичей. За вторую половину 2021 года около 1,5 тысячи человек получили знания и навыки в области малого и среднего бизнеса. Еще 11,8 тысячи участников прошли переквалификацию для оформления самозанятости и дальнейшего трудоустройства на предприятия столицы, добавила заммэра.

— Учебная программа постоянно обновляется. Темы новых курсов подбираются, исходя из востребованности профессий на рынке труда. Здесь можно изучать маркетинг, программирование, веб-дизайн, основы предпринимательства, флористику и много других направлений. В прошлом году занятия в «Технограде» посещали почти 360 тысяч человек, — заключила Сергунина.

В среду, 5 января, заместитель мэра Москвы сообщила, что беспилотный автобус «Smart шаттл» испытали на территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.