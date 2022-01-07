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В России выявили 16 735 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 16 735 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 16 735 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 7 января.

При этом 11 процентов заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3694 случая заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 787 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 22 035 пациентов, подытожили в оперштабе.

В ноябре директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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