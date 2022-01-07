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«СберТройка» выпустила новое приложение с технологией Tap-to-phone

Полина Долганова

Город
«СберТройка» выпустила новое приложение с технологией Tap-to-phone
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Компания «СберТройка» разработала новое приложение с технологией Tap-to-phone. Теперь москвичи смогут использовать телефон вместо валидатора. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил заместитель мэра Москвы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, водитель сможет выбрать в приложении вариант оплаты и количество билетов. Пассажир будет прикладывать к телефону водителя свою банковскую карту или карту «Тройка», и оплата будет проходить автоматически. Позже на экране появится QR-код с чеком об оплате.

По словам заммэра, такая система является удобной для регионов, экономичной, универсальной и безопасной.

— Такой способ контроля и оплаты проезда особенно актуален для перевозчиков, транспорт которых не оснащен валидаторами, а оплата проезда только у контроллеров. Это полностью российская разработка, — уточнил Ликсутов.

Он подытожил, что в настоящее время опция доступна на одном смежном межрегиональном маршруте 609 в Москве в тестовом режиме, передали в Telegram-канале дептранса.

Недавно единая билетная система на базе карты «Тройка» стала доступна в Нальчике. Воспользоваться проездным билетом теперь можно на всех маршрутах, которые обслуживает МУП «Нальчикский транспорт».

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