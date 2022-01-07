Патриарх Кирилл заявил, что религиозная вера разумнее веры в эволюцию

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Вера в религию является более логичной и разумной, нежели вера в эволюцию, в которой нет божественной воли. Такое мнение в пятницу, 7 января, выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

— Перевести все в примитивную идею некой эволюции, которая из космической песчинки вырастила разумного человека, — что может быть более фантастическим? А ведь люди сейчас в это верят, — сказал он.

По его словам, многие люди почему-то отрицают тот факт, что человечество произошло по воле великой силы, однако эта вера, по мнению патриарха Кирилла, является гораздо более логичной.

Глава РПЦ заключил, что вера является даром, который распространяется на всех людей, передает телеканал «Россия 1».

До этого патриарх Кирилл выразил мнение, что сравнение вакцинации от коронавируса и QR-кодов с печатью антихриста является греховным. Подобные рассуждения, по его мнению, уводят людей от понимания того, что порабощение «антихристово» состоит в отказе от поклонения богу в делах и словах. Вакцинация является не вероучительным, а медицинским вопросом, подчеркнул он.