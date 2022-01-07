Писатель и поэт Александр Тимофеевский умер после продолжительной болезни

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Писатель, поэт и сценарист Александр Тимофеевский скончался после тяжелой болезни на 89-м году жизни. Об этом в пятницу, 7 января, сообщил киновед Сергей Капков.

— Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. «Пусть бегут неуклюже...» стала гимном дня рождения каждого советского человека, — написал он.

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. Он был внуком профессора медицины Павла Тимофеевского.

Во время Великой Отечественной войны писатель проживал в блокадном Ленинграде, а затем был эвакуирован в Челябинск. По окончании ВОВ поэт вернулся в нынешнюю столицу. В 1958 году Тимофеевский окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

Широкой публике сценарист известен своей песней «Пусть бегут неуклюже…», которая была написана специально для мультфильма «Чебурашка».