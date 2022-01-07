Российский биатлонист Логинов выиграл этап Кубка мира в Оберхофе

Фото: ТАСС / Joel Marklund

Отечественный спортсмен Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира по биатлону. Соревнования состоялись в пятницу, 7 января, в немецком городе Оберхоф.

Серебряную медаль завоевал биатлонист из Франции Эмильен Жаклен, а бронзовую — норвежец Стурла Легрейд.

Александр Логинов прошел дистанцию за 27 минут и 0,8 секунды, а также допустил один промах. Россияне Антон Бабиков и Даниил Серохвостов заняли шестое и восьмое места соответственно.

Выигрыш отечественного биатлониста стал первым для сборной России на этапах Кубка мира этого сезона.

До этого мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на третьем этапе Кубка мира — 2021–2022. Соревнования прошли 12 декабря в австрийском поселении Хохфильцен. В эстафетной гонке четыре по 7,5 километра приняли участие отечественные спортсмены Василий Томшин, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Даниил Серохвостов.

Днем ранее национальная женская сборная по биатлону завоевала серебряную медаль в эстафете Кубка мира. В составе российской команды были биатлонистки Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Они приехали на 29,1 секунды позже и потратили на два дополнительных патрона больше, чем шведки (10 против 8).