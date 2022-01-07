Портал Discover Moscow запустил еще один виртуальный гид по памятникам столицы

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Суворовская площадь, 2 Карта всех событий

Туристический портал Discover Moscow разработал третий виртуальный путеводитель по достопримечательностям столицы. Теперь жители и гости города смогут посмотреть на здания и памятники эпохи сталинского ампира, которые впечатляют пышной архитектурной, смелостью и масштабностью.

Так, например, пользователи узнают о проектировщиках сталинских высоток, Северного речного вокзала и здания Центрального академического театра Российской армии. Посетителям сайта расскажут, по каким элементам декора можно узнать станции метро, которые были построены во времена сталинского ампира.

Сперва пользователи посмотрят известные высотки, после отправятся на Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ), а затем заглянут в метрополитен и посетят Северный речной вокзал. С подробной программой нового гида можно познакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне новый маршрут по праздничной столице «Город-сказка: прогулка по новогодней Москве» появился на туристическом сервисе Russpass. Онлайн-гид проведет по площадкам фестиваля «Путешествие в Рождество», украшенным улицам, покажет выставку дизайнерских елей и бал-маскарад. А начнется прогулка в саду «Эрмитаж», где работает каток.