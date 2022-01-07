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В СФ заявили, что вмешательство США в беспорядки в Казахстане повлияет на диалог с РФ

Виктория Сикерина

Политика
В СФ заявили, что вмешательство США в беспорядки в Казахстане повлияет на диалог с РФ
Фото: Минобороны РФ

Вмешательство Соединенных Штатов в массовые протесты в Казахстане окажет негативное влияние на переговоры РФ с США. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в пятницу, 7 января.

По его словам, подобные действия со стороны Америки непозволительны.

— Если США позволят себе бесцеремонно в эту ситуацию вмешиваться, оценивать действия властей Казахстана, оценивать действия протестующей части населения, оценивать действия ОДКБ и миротворцев, это не будет содействовать нормальной рабочей атмосфере на переговорах, — заявил вице-спикер СФ.

В интервью изданию «Ведомости» Косачев уточнил, что такое развитие событий невыгодно Штатам, так как диалог с РФ будет слишком серьезным и конструктивным.

Переговоры России и США состоятся на следующей неделе в Женеве.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.

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