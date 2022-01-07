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НАТО не исключает военного конфликта в Европе из-за ситуации на Украине

Виктория Сикерина

Политика
НАТО не исключает военного конфликта в Европе из-за ситуации на Украине
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

В случае неэффективных переговоров России и НАТО по вопросам безопасности альянс будет готовиться к якобы «агрессии» российской стороны в отношении Украины. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 7 января, в ходе онлайн-встречи глав МИД блока.

Он подчеркнул, что Украина не входит в состав альянса, а значит, на нее «не распространяется принцип коллективной обороны».

— Мы посылаем очень сильный сигнал России. Если они попытаются использовать военную силу против соседней страны, последуют жесткие последствия. Ей придется заплатить высокую цену. Последуют экономические, политические и финансовые санкции, — заявил генсек.

Столтенберг добавил, что Россия якобы не прекращает «наращивать» военные силы у границ Украины. Из-за этого НАТО не исключает риск вооруженного конфликта в странах ЕС, передает его слова ТАСС.

До этого генеральный секретарь альянса сообщил, что НАТО выразила готовность выслушать все озабоченности российской стороны вопросами безопасности. Альянс в свою очередь надеется, что Москва также примет во внимание его страхи в данной сфере.

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