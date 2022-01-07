НАТО выразила готовность выслушать страхи РФ в вопросах безопасности

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

НАТО выразила готовность выслушать все озабоченности российской стороны вопросами безопасности. Альянс в свою очередь надеется, что Москва также примет во внимание его страхи в данной сфере. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу, 7 января, подводя итоги онлайн-встречи глав МИД блока.

По его словам, страны Запада заинтересованы в конструктивном и содержательном диалоге с Россией.

— Наше послание сегодня заключается в том, что НАТО не пойдет на компромиссы в ключевых пунктах безопасности, включая право стран на выбор своего пути, — цитирует РИА Новости слова генсека.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Соединенных Штатов Нед Прайс прокомментировал предстоящие переговоры с Россией в Женеве. Он сообщил, что США не планируют обсуждать вопросы, которые касаются взаимоотношений стран Европы и НАТО.

В среду, 5 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что Соединенные Штаты Америки не готовы отвечать на предложения России о безопасности «по пунктам».