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Скончался первый темнокожий обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Сидни Пуатье

Виктория Сикерина

Общество
Скончался первый темнокожий обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль Сидни Пуатье
Фото: YouTube-канал Oscars

Актер Сидни Пуатье, который стал первым темнокожим лауреатом премии «Оскар» за лучшую мужскую роль, умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило зарубежное издание TMZ в пятницу, 7 января.

В настоящий момент причины ухода из жизни артиста не называются, передает РИА Новости.

Сидни Пуатье родился в 1927 году в Соединенных Штатах в городе Майами в семье выходцев с Багамских островов. Несмотря на сильный акцент, ему удалось стать самым известным темнокожим актером США.

За профессиональную карьеру Пуатье сыграл роли в нескольких десятках кинокартин. Среди них «Школьные джунгли», «Порги и Бесс», «Душной южной ночью» и многие другие.

За роль в фильме «Полевые лилии», который вышел в 1963 году, артист получил премию «Оскар».

После он занялся дипломатической работой. Так, например, Сидни Пуатье занимал должность посла Багамских островов в Японии.

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