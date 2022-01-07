«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полуночи 9 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до полуночи 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в пятницу, 7 января.

Синоптики отметили, что действие предупреждения увеличили из-за образования гололедицы.

— Период предупреждения до 00:00 9 января. Гололедица, — говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра скоростью до 15 метров в секунду продолжит действовать в столице и Московской области до 12:00 субботы.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первый рабочий день после новогодних каникул в Москве ожидается обычная погода без сильных снегопадов и ветров. По его словам, сильного выпадения снега ожидать не стоит, усиленных ветров тоже. Их порывы будут достигать 11–13 метров в секунду. Опасности это представлять не будет.

Метеоролог ранее также рассказал о том, что в первую рабочую неделю нового года в Москву придут морозы. Так, в среду, 12 января, в городе похолодает до 19 градусов ниже нуля. А вот в конце рабочей недели снова потеплеет, а давление на старый Новый год резко понизится.