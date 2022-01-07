Москвичам рассказали о праздничных световых конструкциях в городе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Столичные специалисты использовали инновационное энергосберегающее оборудование на светодиодах для украшения города в праздничные дни. Об этом рассказали в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства в пятницу, 7 января.

Так, например, 20-метровый новогодний шар установили в этом году на Поклонной горе. Внутри сооружения жителям и гостям столицы предложили посмотреть на световое шоу с музыкальным сопровождением.

— Шатер из 30 тысяч светодиодов на Манежной площади — в центре разместилась 17-метровая ель, украшенная новогодними игрушками и сияющей звездой, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также в текущие новогодние праздники световые конструкции разместили в благоустраиваемом парке «Яуза». Здесь появились необычные ели, арки и фигуры животных, говорится в сообщении.

До этого в комплексе сообщили, что свыше 30 бригад энергетиков ежедневно следят за работой праздничной иллюминации в Москве. За работой фонарей и исправностью всех декоративных конструкций, установленных в городе на период праздников, следят специалисты столичной компании «ОЭК».