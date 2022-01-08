Пожар в пансионате в Кемеровской области унес жизни четырех людей

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 7 января, в пансионате «Золотой Век», который расположен в Кемеровской области, было зафиксировано возгорание. В результате пожара погибли четыре человека. Об этом сообщает МЧС РФ.

Сообщение о пожаре появилось в 23:02 по московскому времени. Пансионат находится по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский МО СНТ Печатник, 11 аллея.

— Установлено, что горели личные вещи на площади 10 квадратных метров. Было эвакуировано 48 человек. К сожалению, есть погибшие, — следует из сообщения ведомства, передает РИА Новости.

Известно, что возгорание тушили около 50 человек, а также использовалось 14 единиц техники.

Во вторник, 4 января, пожар произошел и на юге Москвы, тогда погибли три человека. Инцидент случился по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Его площадь составила 20 квадратных метров. Одного из погибших нашли в очаге возгорания, другой находился под завалами в квартире, третий погиб при попытке спастись через окно.