Вирусолог заявил, что рост заболеваемости COVID-19 после праздников исключен
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Врач-вирусолог Владислав Жемчугов рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в России после новогодних праздников — невозможен. Также он подчеркнул, что сейчас заболевают в основном те, кто не вакцинировался или давно переболел.
Свои слова о малой вероятности роста COVID-19 врач объяснил тем, что сейчас люди мало контактируют друг с другом.
— Мороз на улице, люди если празднуют, никто не заразиться, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел, — отметил Жемчугов в беседе с ТАСС.
Также эксперт выразил мнение, что пандемия коронавирусной инфекции должна будет завершиться в течение 2022 года.
Недавно аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» о том, возможно ли заразиться штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» на улице. По его словам, даже в зимний период маска остается надежным способом защиты от COVID-19 на улице. Также он отметил, что в холодную погоду можно заменить маску на шарф.