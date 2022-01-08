Вирусолог заявил, что рост заболеваемости COVID-19 после праздников исключен

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Врач-вирусолог Владислав Жемчугов рассказал, что подъем заболеваемости коронавирусной инфекции в России после новогодних праздников — невозможен. Также он подчеркнул, что сейчас заболевают в основном те, кто не вакцинировался или давно переболел.

Свои слова о малой вероятности роста COVID-19 врач объяснил тем, что сейчас люди мало контактируют друг с другом.

— Мороз на улице, люди если празднуют, никто не заразиться, каникулы в школах, вузах. Многие люди улетели за границу. Я не ожидаю подъема заболеваемости. Сейчас заболевают те, кто не вакцинирован или давно переболел, — отметил Жемчугов в беседе с ТАСС.

Также эксперт выразил мнение, что пандемия коронавирусной инфекции должна будет завершиться в течение 2022 года.

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Недавно аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве» о том, возможно ли заразиться штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» на улице. По его словам, даже в зимний период маска остается надежным способом защиты от COVID-19 на улице. Также он отметил, что в холодную погоду можно заменить маску на шарф.