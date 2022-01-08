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Пожар в пансионате в Кемеровской области был ликвидирован

Виктория Храменкова

Происшествия
Пожар в пансионате в Кемеровской области был ликвидирован
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Возгорание в здании пансионата «Золотой век» в Кемеровской области было ликвидировано. Отмечается, что при пожаре погибли четыре человека. Все эвакуированные были возвращены в здание. Об этом ТАСС рассказал источник в экстренных службах региона.

Также пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердила информацию о ликвидации пожара. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

— Пожар в учреждении начался с бойлерной из-за аварийного режима работы электрооборудования, — сообщает собеседник агентства.

Кроме этого он уточнил, что пожар стал причиной гибели четырех пожилых людей, поскольку бойлерная, в которой произошло возгорание, находилась напротив жилых комнат. Смерть произошла от отравления продуктами горения.

— За прошедший год было проведено две проверки пансионата, было выявлено 18 нарушений требований пожарной безопасности, 15 из них было устранено. По фактам нарушений были составлены административные протоколы, — добавил источник.

Вечером, 7 января, стало известно о возгорании пансионата «Золотой век». Пансионат находится по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, Кемеровский МО СНТ Печатник, 11 аллея.

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