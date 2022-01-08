Специалисты допустили появление супермутанта COVID-19

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Коронавирусная инфекция имеет возможность мутировать, если попадает в животную среду. Мутирование вируса может вызывать вспышку заболевания. Об этом рассказали в субботу, 8 января, главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Для того, чтобы обезопасить человечество от супермутантов, необходимо внимательно следить за развитием штамма «омикрон» у людей, а также и у животных.

— Нельзя исключить, что при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький «омикрон», что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится — с такой точкой зрения я категорически не согласен, — сказал Токарев.

Он подчеркнул, что именно попадание варианта коронавирусной инфекции в организм животного может принести большие проблемы, передает URA.RU.

— Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства. С COVID-19 точно так же произошло. Предыдущий SARS от летучих мышей попал к мелким млекопитающим, а от них уже в организм человека. Он изменился настолько, что начал вызывать тяжелые заболевания, — объяснил Зверев.

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6 января профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что продолжительное употребление алкоголя, смена климата и прием ибупрофена повышают риск заразиться коронавирусной инфекцией.