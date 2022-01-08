Карпович появилась на сцене вместе с детьми Прилучного

Фото: instagram/m1r0slava_karpovich

Актриса Мирослава Карпович удивила публику, когда после спектакля с Павлом Прилучным вышла на сцену вместе с его детьми. С восьмилетним Тимофеем и пятилетней Мией, детьми от бывшей жены Прилучного — артистки Агаты Муцениеце, у Мирославы завязалось прекрасное общение.

В 2020 году Павел Прилучный развелся со своей женой Агатой Муцениеце. Однако несмотря на громкое расставание, которое было переполнено ссорами и скандалами, актер продолжает общаться со своими детьми. Также недавно стало известно, что бывшим супругам удалось наладить общение ради детей.

После развода у Павла начался роман с Карпович. Пара не афиширует свои отношения официально, но возлюбленные постоянно проводят время вместе, а иногда выбираются на совместный отдых с детьми, пишет StarHit.

На днях Мирослава после спектакля вышла с Прилучным и его детьми на сцену, чем весьма удивила публику. Некоторые поклонники были разозлены этим поступком и недоумевали: «Разошлись вроде уж как больше года назад, теперь вся жизнь назло бывшей?», но находились и те, которые поняли, что жизненные обстоятельства имеют свойство меняться и искренне радовались за пару.

4 января стало известно, что Павел Прилучный приобрел квартиру для сына Тимофея, родившегося в браке с артисткой Агатой Муцениеце.