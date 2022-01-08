«Облачно, без осадков»: синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В субботу, 8 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода, преимущественно с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице прогнозируется от минус шести до минус четырех градусов. Однако ночью похолодает до минус десяти. Также москвичей предупреждают о гололедице на дорогах.

В этот день ветер будет иметь западное и юго-западное направление. Его скорость составит 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление будет составлять 751–752 миллиметров ртутного столба.

В беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первый рабочий день после новогодних каникул в Москве ожидается обычная погода без сильных снегопадов и ветров. По его словам, сильного выпадения снега ожидать не стоит, усиленного ветра — тоже. Его порывы будут достигать 11–13 метров в секунду. Опасности это представлять не будет.

Метеоролог ранее также рассказал о том, что в первую рабочую неделю нового года в Москву придут морозы. Так, в среду, 12 января, в городе похолодает до 19 градусов ниже нуля. А вот в конце рабочей недели снова потеплеет, а давление на старый Новый год резко понизится.