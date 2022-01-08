Политический аналитик заявил об опасности разрушения Украины странами Запада

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Страны Запада хотят разрушить Украину, которая находится под влиянием России. Такое мнение на своем YouTube-канале «Первый казацкий» выразил политический аналитик Сергей Лозовский.

— Отношения с нашими западными заклятыми друзьями зиждутся на том, что веками в Украине видели ту или иную форму опасности, ввиду того, что Украина, так или иначе, в орбите России, которая является постоянным врагом для Запада — разрушить этот «Карфаген», поскольку без Украины Россия считается неполной, — отметил эксперт.

Он также добавил, что Украина не является интересом Запада в долгосрочной перспективе. Именно поэтому вопрос о вхождении страны в состав Евросоюза и НАТО до сих пор не решен.

8 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО никогда не давало обещаний России не принимать новых членов в альянс. Он объяснил это тем, что политика открытых дверей всегда являлась ключевым положением Североатлантического договора 1949 года, в результате которого было основано НАТО. Поэтому альянс не стал бы никогда не давать этого обещания.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.