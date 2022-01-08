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«На вас нет купальника»: Гагарина заинтриговала поклонников откровенным фото

Полина Долганова

Общество
«На вас нет купальника»: Гагарина заинтриговала поклонников откровенным фото
Фото: instagram/gagara1987

Российская певица Полина Гагарина опубликовала на своей странице в Instagram откровенное фото, чем вызвала волну восхищения и удивления у поклонников.

На снимке артистка позирует обнаженной, прикрывая при этом свою фигуру шляпой с широкими полями.

— Какого цвета у меня купальник? — пошутила певица в подписи под фото.

Поклонники звезды остались в восторге от такого пикантного кадра и юмора певицы: «На Вас нет купальника», «Предположу, что это обман, и снизу он розовый, а сверху другой», «извините, Полина, но я не экстрасенс».

В начале ноября певица Полина Гагарина в Арабских Эмиратах появилась на фестивале PARUS вместе со своими детьми Андреем и Мией, а также с новым возлюбленным. На концерте Дианы Арбениной и Басты певица сидела в VIP-ложе. Именно Баста заметил ее присутствие и привлек к ней внимание публики.

В этот момент всем стало ясно, что российская артистка на фестивале не только с детьми, но и со своим новым возлюбленным. Известно, что им стал саундпродюсер Владимир Чиняев.

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