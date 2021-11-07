Гагарина показала публике своего нового избранника

Фото: instagram/gagara1987

Певица Полина Гагарина в Арабских Эмиратах появилась на фестивале PARUS вместе со своими детьми, Андреем и Мией, а также со своим новым возлюбленным.

На концерте Дианы Арбениной и Басты певица сидела в VIP-ложе. Именно Баста заметил ее присутствие и привлек к ней внимание публики.

— О, Полина, ты здесь! Концерт стал еще лучше!, — сказал рэпер, пишет Пятый Канал.

В этот момент всем стало ясно, что российская артистка на фестивале не только с детьми, но и со своим возлюбленным. Известно, что им стал саундпродюсер Владимир Чиняев.

В середине октября Полина Гагарина рассказала поклонникам о панических атаках, которые наблюдались у нее в течение четырех лет. В настоящий момент состояние ментального здоровья Полины Гагариной улучшилось. Однако период длительных и частых панических атак звезда назвала затяжной депрессией.

До этого Полина Гагарина заявила, что на постоянной основе задумывается только о семье. По ее мнению, главное в семье — это постоянные мир и спокойствие.

Также она призналась, что готова родить еще одного ребенка. У артистки уже двое детей, и недавно звездочет предсказал ей, что стоит ждать третьего.