Акцию «Время ранних» продлили в Москве до 31 марта

Московское метро временно «переименовало» станцию «Люблино» в «Влюблино» в честь Дня святого Валентина / Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Акцию «Время ранних», которая позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена экономить до 50 процентов на оплате утренних поездок, продлили в Москве до 31 марта 2022 года.

Акция позволила распределить потоки пассажиров и разгрузить вышеуказанные линии в часы пик.

Кроме того, акцию по выравниванию тарифа «До вокзала» на Казанском направлении МЖД также продлили на квартал. Она стимулирует жителей Московской области не пересаживаться на станции «Выхино», а переходить ближе к ЦАО города.

По словам заместителя мэра Москвы и руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, чьи слова приводятся на официальном сайте мэра Москвы, проект оказался эффективным и разгрузил самый востребованный участок московского метро. Именно поэтому столичные власти приняли решение продлить акцию.

Акция «Время ранних» продолжает действовать на двух линиях столичного метро. На Таганско-Краснопресненской (ТКЛ) и Некрасовской линиях по рабочим дням с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15 можно сэкономить на проезде до 50 процентов.