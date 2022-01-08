Возле строящегося ТПУ «Рижская» появится пешеходная площадь

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Пешеходная площадь появится рядом с Рижским вокзалом в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Рижская». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ключевой задачей в данном проекте является увязка разных видов транспорта между собой. С этой целью второй выход со станции «Рижская» БКЛ соединят с конкорсом МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4, а также с вокзальным комплексом высокоскоростной магистрали.

Также специалисты возведут здесь новый пешеходный переход через проспект Мира, построят новые участки дороги и остановочные пункты для городского транспорта.

Помимо строительства пешеходной площади, возле вокзала продлят трамвайный маршрут с выходами на площадь. Рабочие также создадут новую улично-дорожную сеть для снятия нагрузки на проспекте Мира при движении в сторону Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три новые ветки и 50–60 станций метро откроют в городе в ближайшие несколько лет. Он добавил, что помимо открытия станций и строительства новых веток метрополитена планируется завершение Большой кольцевой линии, а третий и четвертый маршруты Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) откроют в 2023–2024 годах.