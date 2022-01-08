В США опубликовали карту расположения российских войск на границе с Украиной

Фото: ВМС ВС Украины / Facebook

Газета The New York Times опубликовала карту возможного расположения ВС РФ на российско-украинской границе.

Как заявили в издании, карта составлялась на основе данных чиновников из Украины и из стран Запада. Также в составлении материала принимали участие независимые военные аналитики, которые анализировали спутниковые снимки.

Из карты следует, что в настоящее время вдоль границы с Украиной находятся 100 тысяч военных. При этом по данным американских спецслужб, Россия планирует провести операцию с привлечением 175 тысяч военных.

Также на карте показаны десять основных точек скопления российский войск. Две из них якобы расположены у границ с Белоруссией, неподалеку от городов Ельня и Клинцы.

Три другие группы располагаются рядом с Воронежем, а еще одна — у Волгограда.

Две базы также находятся у ДНР и ЛНР, и еще по одной — у Кореновска и в Крыму.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. Данный регион, как напоминает издание, находится рядом с Японией и США. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий.