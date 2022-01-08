Сергей Собянин подвел итоги работы городских благотворительных сервисов в 2021 году

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Благодаря городским сервисам на благотворительные цели в Москве удалось собрать 77,6 миллиона рублей. Об этом в субботу, 8 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— В Москве всегда хватало неравнодушных людей, готовых прийти на помощь к тем, кто в этом нуждается. И город во всем поддерживает таких людей и такие организации — грантами, помещениями, техникой, информацией и другим, — отметил в своем блоге глава города.

По его словам, с помощью благотворительного сервиса на сайте мэра Москвы mos.ru все жители города могут быстро направить поддержку больным детям, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, или животным.

Кроме того, благодаря работе сервисов все благотворители могут быть уверены, что их средства пошли на благородные цели.

Так, например, на сайте «Душевная Москва» каждые три месяца можно посмотреть отчеты о проектах, на которые были направлены деньги.

Также в Москве существует программа «Миллион призов», которая позволяет перевести баллы в качестве пожертвования. В прошедшем году этой опцией воспользовались многие из тех, кто участвовал в дистанционном голосовании на выборах в Госдуму.

Пожертвование, по словам мэра, также можно сделать с помощью проекта «Активный гражданин», который позволяет приобрести вещи, сделанные руками подопечных фондов. Первую партию таких товаров раскупили за три недели, отметил Собянин.

Глава города подытожил, что Москва активно помогает социально ориентированным НКО и неравнодушным людям, которых в одной только базе ресурсного центра «Мосволонтер» насчитывается около 92 тысяч, передает агентство городских новостей «Москва».

За 2021 год к добровольческому движению присоединились 100 тысяч жителей столицы. Таким образом число волонтеров в городе достигло порядка 700 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 5 января. Он отметил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции добровольцы стали «мощной поддержкой» для столичной системы здравоохранения и города в целом.