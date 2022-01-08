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Сотрудника полиции убили в результате стрельбы в Курганской области

Полина Долганова

Происшествия
Сотрудника полиции убили в результате стрельбы в Курганской области
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Одного сотрудника полиции убили и еще одного ранили в результате стрельбы в Курганской области. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 8 января, сообщили на сайте местной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 8 января. Местный житель из нарезного ружья выстрелил по автомобилю полиции УАЗ, который стоял рядом с полицейским отделением.

Один из правоохранителей скончался на месте, а другой получил ранения.

Уточняется, что во время задержания 44-летний нападавший получил телесное повреждение и умер.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, пишет ТАСС.

В октябре 2021 года другой гражданин попытался выстрелить в сотрудника отдела полиции по Преображенскому району на востоке столицы. Об этом «ВМ» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова. Уточнялось, что тогда злоумышленника немедленно обезвредили.

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