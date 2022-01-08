11 человек отравились парами хлора в бассейне в Башкирии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В одном из бассейнов в Башкирии 11 человек надышались хлором и отравились. Всех пострадавших доставили в больницу. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в местном управлении МЧС.

Уточняется, что двое из отравившихся были направлены в реанимацию, а остальные девять — в токсикологическое отделение.

Инцидент произошел в банном комплексе «Домашний» по адресу улица Хвойная, дом 2.

В настоящее время специалисты устанавливают точное количество пострадавших.

По данным ведомства, причиной отравления послужило то, что в бассейне оказалось больше хлора, нежели положено.

26 ноября СК предъявил обвинение 18 лицам после массового отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье. По данным СК, с 6 по 18 октября 2021 года из-за употребления суррогатного алкоголя в регионе погибли 34 человека и еще 64 пострадали. В ходе расследования дела об отравлении следователи обнаружили склады, где хранился нелегальный алкоголь, а также установили точки его продажи. Также правоохранители изъяли 11 бочек с метиловым спиртом и свыше 1600 бутылок алкоголя без маркировки.